У шести громадах Миколаївської та Одеської областей запускають проект соціально-психологічного розвантаження населення.

Як повідомила ГО «Центр навчання та освіти дорослих «Південь», що є організатором проекту, ініціатива спрямована на психосоціальну допомогу людям, що постраждали від війни.

У рамках проекту передбачається проведення навчальних курсів та практичних майстер-класів з арт-терапії для працівників соціальних служб та волонтерів.

Окрім цього, будуть створені шість центрів соціально-психологічного розвантаження в громадах.

«Саме в цих центрах соціальні працівники зможуть впроваджувати отримані знання та навички в роботі з населенням» — йдеться в повідомленні.

Організатори зазначили, що перший такий центр днями відкрився у Баштанській громаді. Для нього в рамках реалізації проекту були придбані меблі, різноманітні матеріали та відповідне обладнання для проведення занять, в тому числі з гончарної майстерності.

«Наступними відкриються центри соціально-психологічного розвантаження в Березанській, Доманівській, Арцизькій, Окнянській та Роздільнянській громадах» — пишуть організатори.

Нагадаємо, p 5 липня запрацювала всеукраїнська кампанія ментального здоровʼя «Ти як?», котра надає жителям психологічну підтримку. Як відомо, по всім міністерствам іде навчання спеціалістів. В Миколаївській області навчання пройшли 784 медичних працівники. Вони освоїли п'ятиденний курс — як правильно надавати психологічну допомогу.

Як повідомлялось раніше, кампанія ментального здоровʼя «Ти як?» спрямована на розвиток здатності психіки відбивати атаки стресових чинників і подолання стереотипів, які заважають звернутися за психологічною допомогою.