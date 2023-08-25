Вибори в Україні можливі лише після завершення бойових дій, оскільки державі буде надто складно проводити голосування під час війни.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данилов, відповідаючи на слова американського сенатора Ліндсі Грема про необхідність проведення виборів. Слова чиновника цитує Радіо Свобода.

— Це можливо, коли закінчаться воєнні дії. Держава має забезпечити голосування всіх без винятку громадян, які мають на це право. А під час війни це зробити дуже важко, — сказав Олексій Данилов.

За його словами, українська влада сама визначатиме, коли проводитиме вибори.

— Ми будемо діяти за законом нашої країни, за нашою Конституцією і визначатимемо, коли нам проводити вибори, згідно з нашим законодавством, а не за бажанням тих чи інших наших партнерів, які вважають, що ми можемо порушувати наші закони. Ні, ми порушувати закони не можемо, — заявив секретар РНБО.

Нагадаємо, нещодавно сенатор США Ліндсі Грем заявив, що в Україні в 2024 році мають відбутися вибори, незважаючи на введений військовий стан через широкомасштабне вторгнення РФ. За його словами, «американський народ має знати, що Україна змінилася».