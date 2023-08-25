У п'ятницю, вранці, американський військовий літак розбився поблизу авіабази морської піхоти Мірамар в Сан-Дієго, що в Каліфорнії

Про це пише ABCNews.

За словами представників влади, наразі невідомо, що стало причиною катастрофи.

Офіційні особи поки, що не повідомляють про стан пілота і про те, чи були на борту літака F/A-18 Hornet інші люди.

Варто зазначити, що представник оборонного відомства США підтвердив, що літак морської піхоти F/A-18 розбився під час тренувального польоту.

Нагадаємо, в Греції розбився транспортний літак Ан-12 української компанії.