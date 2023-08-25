Сьогодні, 25 серпня, у Миколаєві на пляжі «Чайка» рятувальники кілька годин шукали 14-річного підлітка, який зник.
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
За попередніми даними, хлопець з розладом аутистичного спектра гуляв разом з мамою на пляжі та купався в річці, але далеко у воду не заходив. Через деякий час, коли мама відволіклась хлопець зник.
На пошуки підлітка приїхали працівники відділення аварійно-рятувальної частини з човном та 10 взвод ДВГРЗ.
Моніторинг акваторії здійснювався за допомогою квадрокоптера, повідомили «НикВести» у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.
Також були залучені кінологи, але наразі пошук результату не дав.
Нагадаємо, у місті Первомайську, що на Миколаївщині, на річці Південний Буг потонув 27-річний чоловік.
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Сьогодні, 25 серпня, у Миколаєві на пляжі «Чайка» рятувальники кілька годин шукали 14-річного підлітка, який зник.
Про це повідомляє кореспондент «НикВести».
За попередніми даними, хлопець з розладом аутистичного спектра гуляв разом з мамою на пляжі та купався в річці, але далеко у воду не заходив. Через деякий час, коли мама відволіклась хлопець зник.
На пошуки підлітка приїхали працівники відділення аварійно-рятувальної частини з човном та 10 взвод ДВГРЗ.
Моніторинг акваторії здійснювався за допомогою квадрокоптера, повідомили «НикВести» у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.
Також були залучені кінологи, але наразі пошук результату не дав.
Нагадаємо, у місті Первомайську, що на Миколаївщині, на річці Південний Буг потонув 27-річний чоловік.