Сьогодні, 25 серпня, у Миколаєві на пляжі «Чайка» рятувальники кілька годин шукали 14-річного підлітка, який зник.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

За попередніми даними, хлопець з розладом аутистичного спектра гуляв разом з мамою на пляжі та купався в річці, але далеко у воду не заходив. Через деякий час, коли мама відволіклась хлопець зник.

На пошуки підлітка приїхали працівники відділення аварійно-рятувальної частини з човном та 10 взвод ДВГРЗ.

Моніторинг акваторії здійснювався за допомогою квадрокоптера, повідомили «НикВести» у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області.

Також були залучені кінологи, але наразі пошук результату не дав.

Нагадаємо, у місті Первомайську, що на Миколаївщині, на річці Південний Буг потонув 27-річний чоловік.