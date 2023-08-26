В Ірландії до кінця серпня повністю закінчиться вільне житло для українських біженців. Тому новоприбулих селитимуть у наметах.

Як повідомили «Irish Examiner», наразі чиновники визначають локації, де зможуть встановити наметові містечка. Підбирають місце, де можна буде розгорнути табір, подібний до Gormanston Camp. Його торік так само використовували для розміщення біженців у Ірландії.

Найближчими тижнями до двох тисяч українців у Ірландії можуть залишитися без житла. Уряд країни продовжує шукати альтернативні варіанти поселення для біженців.

Спершу громадян України заселяли в основному до готелів, які Ірландія знімала на довгий термін. Держава оплачувала кожен четвертий готельний номер по всій країні для розміщення українців. Згодом місця закінчились і уряд почав «розконсервовувати» замкнені приміщення, старі квартири та будинки. А з квітня людей стали потроху виселяти із безплатних готелів і стимулювати орендувати житло самостійно.

Влада заявляє, що за останні тижні держава залучила всі можливості, включаючи об’єкти, які раніше використовувались як притулки в екстрених випадках. Наприклад, Croke Park, стадіон Aviva та коледж Дубліна.

Також українців у Ірландії вже почали заселяти до модульних будинків. Перші родини отримали помешкання в ірландському місті Корк. У затишних будинках району Махон розмістили 64 сім’ї. Таке житло має дві спальні. Будинок оснащений усім необхідним кухонним приладдям та повністю мебльований.

Проблеми з розміщенням спонукають Ірландію до доволі оригінальних рішень із житлом. Як можливі варіанти розглядають навіть плавучі готелі.

Також країна заселяє біженців у відремонтовані господарські приміщення кінного центру Kill. Там прийняли 150 українських біженців. Місце переобладнали під комфортні умови для проживання.

Зазначимо, українців поки просять не прибувати на острів. Посольство України в Ірландії офіційно закликає утриматись від поїздки в країну у найближчі півтора-два місяці.

Тим часом українські біженці, які проживають у готелі в західноірландському графстві Мейо, висловили занепокоєння у зв'язку з розпорядженням уряду про те, що вони повинні платити за власне харчування.