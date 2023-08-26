Чотирнадцятирічна учениця з Вознесенська Єлизавета Гуда своїм співом збирає гроші для ЗСУ. За літо вона передала захисникам України 146 тисяч гривень.

На сторінці у Facebook Єлизавета Гуда розповіла про свій шлях волонтерства.

Минулого року, коли їй було 13 років, дівчина разом з подругою заспівали у парку. Спів сподобався відпочиваючим в парку, один із чоловіків їм кинув 50 гривень «на смачненьке». Тоді дівчина зрозуміла, що таким чином можна збирати кошти військовим.

«У парку не дуже ефективно це проходило отож ми пішли до АТБ було дуже страшно, ми дуже боялись людей, за перший день ми зібрали 536 гривень, і я була така рада.. потім на другий день подруга захворіла і я ходила весь тиждень сама і так я назбирала 26 тисяч 874 гривні. Потім я ходила з Дашою Луговою, також зі мною була Кравчук Марія і от так ми з ними збирали. Хочу зазначити останній збір за літо, зі мною були Бездітна Дарина і Анастасія Шкрябатовська, і ми зібрали 146 тисяч 128 гривень», — розповідає юна волонтерка.

Також Єлизавета Гуда згадує, що не завжди люди сприймали їх серйозно, іноді навіть виганяли з місць, де співали.

«Також було багато і смішних ситуацій, були образливі ситуації, коли нас і проганяли, і були нами не задоволені», — згадує дівчинка.

Вона подякувала всім небайдужим, які долучаються до зборів коштів та батькам, які її завжди підтримували.

Раніше повідомлялося, що в Одесі командувач Військово-Морських Сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа передав відзнаку Головнокомандувача ЗСУ двом миколаївським волонтеркам Юлії та Лідії Немлій.

Також нагадаємо, що наймолодша волонтерка Миколаєва п'ятирічна Вероніка передала на передову бійцям 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського портативну зарядну станцію, щоб морпіхи завжди були на зв'язку.

Нагадаємо, що у липні цього року у Миколаєві пройшла пресконференція з юною японською волонтеркою Міраї Шіраіші, яка приїхала до України, щоб підтримати українських дітей через війну.