У Миколаєві є укриття, які обладнані інтернетом та всім необхідним для роботи чиновників та депутатів. Однак, за словами мера Олександра Сєнкевича, ніхто з депутатів жодного разу ними не скористався.

Про це він розповів в інтерв’ю «Укрінформу».

Нагадаємо, що засідання сесії Миколаївської міської ради 11 квітня зірвали девʼять зареєстрованих до участі депутатів, котрі не голосували питання порядку денного. Це спричинило дискусію стосовно необхідності розпуску міськради.

За словами міського голови Олександра Сєнкевича, публічність цієї ситуації вплинула на явку депутатів, вона стала кращою.

Також він зазначив, що віддає перевагу проведенню засідань сесій в онлайн-режимі, адже це ефективніше. Однак за бажанням депутати мають змогу працювати на комісіях в облаштованих укриттях.

«Деякі укриття ми дійсно обладнали інтернетом та всім необхідним для роботи, та жоден із депутатів, за моєю інформацією, цим не скористався», — зазначив Олександр Сєнкевич.

Варто зазначити, що саме ця ситуація викликала дискусію серед депутатів. Зокрема, депутат Миколаївської міської ради від партії «Слуга народу» Віталій Кім запропонував розпустити депутатів міськради.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розкритикував депутатів, а депутат міськради від партії «Пропозиція» Олександр Береза запропонував колегам розглянути можливість повернення сесій в офлайн режимі.

Водночас депутат Миколаївської міської ради Артем Ільюк зробив зауваження секретарю міськради Дмитра Фалька за низьку явку депутатів на сесію.

Депутат Миколаївської міської ради, голова фракції «Пропозиція» Федір Панченко не вважає, що очний формат роботи суттєво змінить ефективність роботи комісій міськради, він не проти проведення засідань, як в офлайн, так і онлайн форматі.