Театралізована вистава, ігри з аніматорами та різні цікавинки. Напередодні першого вересня гуманітарний штаб Олександра Гайду влаштував для миколаївських дітей свято. Захід організували для дітей початкових класів та дошкільнят.

Про це повідомили у пресслужбі гуманітарного штабу.

«На жаль, поки триває війна діти не можуть, як раніше, спокійно проводити власне дозвілля. Ми вирішили це виправити. Тому влаштували для них цікаві ігри з аніматорами та виставу з акторами Миколаївського академічного художнього драмтеатру. Ми хотіли, аби діти знов поринули у світ безтурботного дитинства та позитивних емоцій. Сподіваюся, що ця проста, але дуже важлива мета була досягнута. Також вдячний пекарні «Рум’яний хліб» за допомогу в організації цього заходу», — зауважив Олександр Гайду.

Також діти на святі отримали солодощі від пекарні «Рум’яний хліб» та необхідні шкільні канцтовари.

«Приємно бачити, як наші діти посміхаються. Вони отримали максимум позитивних емоцій. У нашої малечі намагаються вкрасти дитинство, однак в окупантів нічого не вийде. Ми вдячні Олександру Гайду, його команді та всім організаторам за це чудове свято», — зауважив один з батьків.

Нагадаємо, гумштаб Олександра Гайду передав допомогу вимушеним переселенцям та дітям, які тимчасово мешкають в Миколаєві. ВПО отримали необхідні речі, продукти, дитячі книжки та іграшки.