Уночі, 27 серпня, армія РФ атакувала Україну ракетами типу Х-101/Х-55/Х-555. Українським Силам ППО вдалося знищити 4 повітряні цілі.

Як зазначили у Повітряних Силах ЗСУ, ракети були випущені з п'ятьох літаків з території Росії.

«Силами та засобами Повітряних Сил знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-55/Х-555 у центральних та північних областях», — йдеться у повідомленні.

Усього локаційно спостерігалось до восьми повітряних цілей. Однак, у Повітряних Силах заявили, оскільки повідомлень про влучання не надходило, решта цілей були хибними.

Нагадаємо, вночі 27 серпня в російському місті Курськ пролунали вибухи, у яких звинуватили «київський режим». Влада РФ заявила, що засоби ППО виявили і знищили в польоті два безпілотних літальних апарати над територією Брянської та Курської областей