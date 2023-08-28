Російська армія вбила в Україні 503 дитини та завдала поранень 1117 дітям.

Про це проінформував Офіс генерального прокурора.

Як повідомляють ювенальні прокурори, дані не є остаточними, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.

«Більше ніж 1620 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 28 серпня 2023 року за офіційною інформацією ювенальних прокурорів 503 дитини загинули та понад 1117 отримали поранення різного ступеня тяжкості», – йдеться у повідомленні.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 485, Харківській – 300, Київській – 129, Херсонській – 122, Запорізькій – 99, Миколаївській – 97, Дніпропетровській – 95, Чернігівській – 71, Луганській – 67.

Нагадаємо, станом на червень, з початку повномасштабної війни Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій вдалося повернути 373 дитини, незаконно вивезені на територію Росії.

Загалом, Росія могла вивезти з України 200-300 тисяч дітей.