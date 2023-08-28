У Миколаєві знову трапилася аварія на водопровідній мережі. В деяких районах міста води не буде орієнтовно до 17:00.

Про це повідомили у «Миколаївводоканал».

Подачу централізованого водопостачання по проспекту Центральному — від вулиці Бузький бульвар до вулиці Адміральська.

Також води не буде у Заводському районі — від вулиці Мала Морська до вулиці Бузніка.

Нагадаємо, у Миколаєві, водоканал починає відключати від мереж будинки містян, які самовільно приєдналися до централізованої каналізації.