У Миколаєві знову трапилася аварія на водопровідній мережі. В деяких районах міста води не буде орієнтовно до 17:00.
Про це повідомили у «Миколаївводоканал».
Подачу централізованого водопостачання по проспекту Центральному — від вулиці Бузький бульвар до вулиці Адміральська.
Також води не буде у Заводському районі — від вулиці Мала Морська до вулиці Бузніка.
Нагадаємо, у Миколаєві, водоканал починає відключати від мереж будинки містян, які самовільно приєдналися до централізованої каналізації.
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Незалежні медіа Миколаєва: інформування, контроль, розслідуванняКатерина Середа
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НАТО та територіїСтаніслав Мартиросов
У Миколаєві знову трапилася аварія на водопровідній мережі. В деяких районах міста води не буде орієнтовно до 17:00.
Про це повідомили у «Миколаївводоканал».
Подачу централізованого водопостачання по проспекту Центральному — від вулиці Бузький бульвар до вулиці Адміральська.
Також води не буде у Заводському районі — від вулиці Мала Морська до вулиці Бузніка.
Нагадаємо, у Миколаєві, водоканал починає відключати від мереж будинки містян, які самовільно приєдналися до централізованої каналізації.