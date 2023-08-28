Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич розповів, що після того, як ситуацію з заміною люків вздовж проспекту Центрального набула розголосу, підрядники не захотіли брати участь у тендері.

Про це він розповів в інтерв’ю «Укрінформу».

Як відомо, у липні Департамент житлово-комунального господарства міської ради оголосив тендер на заміну 196 каналізаційних люків по проспекту Центральному. Вартість закупівлі складала 5 мільйонів 550 тисяч 426 гривень.

Інформація про закупівлю набула розголосу, тому міському голові довелося пояснювати, що комунальники мають замінити не просто кришки люків, робота передбачає свердління, підвищення рівня, заливку бетоном і облаштування нових люків.

Міський голова також запросив до участі у тендері українські компанії, які мають досвід у цій справі. Однак жодної пропозиції не надійшло, тому торги відмінили.

«Підрядники відслідковують інформацію у ЗМІ. Тому коли оголосили тендер на ці роботи, ніхто не захотів брати в ньому участь. Я розмовляв з деякими підприємцями, вони кажуть: ви спочатку розберіться з каналізацією в своїх головах, а вже потім ми працюватимемо з люками. Якщо так піде й надалі, то складеться ситуація, коли будуть гроші, але ніхто не захоче їхати до нас працювати. Бо є багато технічних питань, у яких люди не розуміються, та це не заважає їм хайпувати на рівному місці», — впевнений він.

Раніше комунальне підприємство «Миколаївводоканал» отримало від партнерів 450 нових люків, тому планує протягом цього року замінювати старі.