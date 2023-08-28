Голова Військового комітету ЄС генерал Роберт Брігер вважає за можливе навчання українських військових європейськими колегами прямо на території України після завершення війни.

Як передає Укрінформ, про це він сказав німецькому виданню Welt.

— Я цілком можу уявити, що (поточна) підготовка українських солдатів ЄС буде продовжена після запланованого дворічного періоду, а потім розширена з часом, — сказав генерал.

Окрім того, за словами Брігера, Україні буде потрібна допомога з розмінуванням і нарощуванням потенціалу, тобто збройних сил і озброєння. Тому, зазначив він, мало б сенс, «якби солдати з Європейського Союзу тоді підтримали б Україну в розмінуванні, розвитку сучасної культури збройних сил, навчанні використанню сучасній зброї та навчанні сучасним стратегіям національної оборони». Такий план генерал вважає «реалістичним».

— Цього року ми досягнемо мети підготувати 30 тисяч українських військових. Це вдвічі більше, ніж планувалося спочатку. Якість навчання задовільна, — сказав Роберт Брігер.

Він поінформував, що з 27 держав-членів 17 країн запропонували навчальні модулі. Німеччина та Польща відіграють провідну роль у навчанні. Зокрема, Бундесвер тренує, серед іншого, на системі протиповітряної оборони Patriot, САУ Panzerhaubitze 2000, бронетранспортерах Marder і бойових танках Leopard 1 і Leopard 2. Дехто навіть проходить навчання на системах, які потім українські солдати забирають із собою додому. Зміст навчання включає не тільки експлуатацію, технічне обслуговування та ремонт, але й тактичне використання систем.

Метою навчання є посилення військового потенціалу українських збройних сил, щоб вони могли ефективно та стійко захищати свою країну та захищати цивільне населення. Обладнання, необхідне для навчання, надається державами-членами ЄС і фінансується спільно через спеціальний фонд під назвою «Європейський фонд миру» (EPF).

Нагадаємо, очікується, що перша група з шести українських пілотів не завершить навчання на F-16 американського виробництва раніше наступного літа.