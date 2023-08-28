Мінветеранів через інформаційний портал Е-ветеран приймає заяви на конкурсний відбір кандидатів на посади помічників ветерана у межах пілотного проєкту. Експеримент триває у Миколаївській, Вінницькій, Дніпропетровській та Львівській областях.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

Докладно про алгоритм долучення до пілотного проєкту — у відеоінструкції.

Активно працюють канали інформаційної підтримки процесу набору помічників ветеранів. На ваші запитання очікують телефонні лінії інформаційної підтримки проєкту:

Миколаївська область — Валерій — 097-441-61-04

Вінницька область — Інна — 063-230-27-58

Дніпропетровська область — Наталія — 063-688-94-10

Львівська область — Наталія — 063-230-25-60

Також звернутися можна на електронну пошту asistantsupport@mva.gov.ua.

Більше про умови участі у проєкті та загалом його мету започаткування можна довідатися за посиланням.

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