Мінветеранів через інформаційний портал Е-ветеран приймає заяви на конкурсний відбір кандидатів на посади помічників ветерана у межах пілотного проєкту. Експеримент триває у Миколаївській, Вінницькій, Дніпропетровській та Львівській областях.
Про це повідомили в Миколаївській ОВА.
Докладно про алгоритм долучення до пілотного проєкту — у відеоінструкції.
Активно працюють канали інформаційної підтримки процесу набору помічників ветеранів. На ваші запитання очікують телефонні лінії інформаційної підтримки проєкту:
Також звернутися можна на електронну пошту asistantsupport@mva.gov.ua.
Більше про умови участі у проєкті та загалом його мету започаткування можна довідатися за посиланням.
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Мінветеранів через інформаційний портал Е-ветеран приймає заяви на конкурсний відбір кандидатів на посади помічників ветерана у межах пілотного проєкту. Експеримент триває у Миколаївській, Вінницькій, Дніпропетровській та Львівській областях.
Про це повідомили в Миколаївській ОВА.
Докладно про алгоритм долучення до пілотного проєкту — у відеоінструкції.
Активно працюють канали інформаційної підтримки процесу набору помічників ветеранів. На ваші запитання очікують телефонні лінії інформаційної підтримки проєкту:
Також звернутися можна на електронну пошту asistantsupport@mva.gov.ua.
Більше про умови участі у проєкті та загалом його мету започаткування можна довідатися за посиланням.
Пресреліз