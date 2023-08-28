У Миколаєві створили комісію, яка обстежуватиме безхазяйне нерухоме майно по місту та ставитиме його на облік.

Відповідне рішення ухвалено минулого тижня на засідання виконкому.

Головою комісії призначено першого заступника мера Віталія Лукова. Заступником буде Тетяна Дмитрова — заступник начальника управління комунального майна Миколаївської міської ради. А секретарем Елла Патлаченко — головний спеціаліст відділу обліку комунального майна управління комунального майна Миколаївської міської ради. До комісії увійшло 11 членів.

Крім обстеження, комісія узгоджуватиме заходи щодо збереження та утримання виявлених безхазяйних будівель. Також вона готуватиме заяви до суду про передачу цього майна у комунальну власність Миколаївської громади.

Раніше повідомлялося, що миколаївці просять владу міста привести до ладу територію біля будинку по вулиці Севастопольска, 41, який майже шість років тому зруйнувало вибухом. Після цього Після чого виконком Миколаївської міської ради визнав цей будинок непридатним для проживання.