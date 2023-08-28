Миколаївців запрошують на лекцію-дискусію «Залишити не можна перейменувати: чому слід змінити назви вулиць Миколаєва?».

Як повідомили в Агенції розвитку Миколаєва, на лекції присутнім розкажуть про важливість подолання наслідків русифікації та тоталітаризму в міській топоніміці.

Лекція відбудеться 29 серпня о 18:00. Щоб взяти учать, охочим потрібно зареєструватися за посиланням.

«Гуляючи історичним центром міста, можна легко відчути симбіоз кількох епох. Архітектурні ансамблі часів російської імперії доповнюються дотичними до неї топонімами, змішуючись з назвами вулиць, що залишились у спадок від радянських часів. Вулиця Пушкінська, Декабристів, Фалєєвська, Лягіна, Наваринська … Що говорять ці назви тим, хто народився в незалежній Україні? Чи настільки важливі ці постаті для сучасного пересічного миколаївця, щоб увіковічнювати їх в публічному просторі? Які цінності закодовані в подібних топонімах? І головне – як вони впливають на мешканців міста?», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, народний депутат України Роман Каптєлов вважає, що країні зараз не варто витрачати кошти на перейменування міст, назви яких мають елементи російської імперської політики.

До слова, Миколаївщині також рекомендують переглянути назви міст Первомайськ, Южноукраїнськ та 57 сіл через невідповідність стандартам державної мови. Таке рішення прийняла Національна комісія зі стандартів державної мови на своєму засіданні 22 червня.

Також нагадаємо, що депутатам Первомайської міської ради запропоновано перейменувати 31 вулицю та провулок.

Раніше повідомлялося, що жителів Южноукраїнська попросили придумати альтернативний варіант для перейменування міста.