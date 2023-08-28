Вже більше року острів Джарилгач Херсонської області знаходиться в окупації. Російські військові фактично знищують унікальну природу острова. Роблять вони це у різний спосіб: штучно зʼєднали острів з материком, облаштували там військові полігони, мінують цю територію та влаштовують там «сафарі» на тварин. Через такі дії окупантів – під загрозою знищення опинився весь рослинний й тваринний світ заповідної зони.

Як впливає окупація на заповідну територію острова Джарилгач? Скільки часу потрібно буде для її відновлення й наскільки це складно буде зробити, зʼясовували «НикВести».