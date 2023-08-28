Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір 8 вересня відвідати Росію і зустрітися з Володимиром Путіним, щоб обговорити відновлення Чорноморської угоди.

Про це написало видання Bloomberg.

У виданні зазначають, що президент Туреччини хоче, щоб угоду, яка дозволила Україні експортувати зерно через Чорне море і з якої РФ вийшла минулого місяця, було відновлено.

Як відомо, світові ціни на пшеницю стали нестабільними, особливо після того, як РФ атакувала за допомогою дронів деяку українську інфраструктуру експорту сільськогосподарських культур.

Також повідомляється, що Реджеп Таїп Ердоган може поїхати в Росію 8 вересня, перш ніж вирушити до Індії для участі в саміті «Великої двадцятки» в Нью-Делі.

Як повідомлялось раніше, Росія спільно з Туреччиною та Катаром готує нову угоду на зміну Чорноморській зерновій ініціативі, дія якої закінчилася місяць тому.

17 липня 2023 року Росія вийшла із зернової угоди. Москва заявила, що частину домовленостей щодо експорту російських добрив та продовольства не виконано.

З 18 липня російські війська стали щодня обстрілювати Одеську область, знищуючи портову інфраструктуру. При цьому причинами обстрілу Кремль назвав атаку на Кримський міст у ніч проти 17 липня.

Зернова ініціатива забезпечила постачання понад 33 мільйонів тонн аграрної продукції на світовий ринок із портів Одеси. США, Євросоюз та ООН закликали Росію відновити участь у зерновій угоді.

Як відомо, Росія не дотримується правил інспектування суден, які діють згідно з «зерновою угодою». Через дії РФ зерновози по три місяці не можуть зайти в українські порти.

Нагадаємо, що Росія повністю зупинила реєстрацію нового флоту з 26 червня, що свідчить про наміри зірвати постачання продовольства на світові ринки.