Влада у понеділок, 28 серпня, оголосила обовʼязкову евакуацію дітей із Василівського та Пологівського районів Запорізької області.

Про це віцепремʼєр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук сказала в ефірі телемарафону «Єдині новини».

— У нас сьогодні буде засідання евакуаційного штабу, де буде оголошено про обов'язкову евакуацію дітей з двох районів Запорізької області — Василівський та Пологівський райони. Пʼять населених пунктів, 54 дитини ми повинні вивезти, — сказала Ірина Верещук.

За її словами, нині обовʼязкова евакуація дітей у примусовий спосіб відбувається у Вовчанській громаді Куп’янського району Харківської області. Крім того, досі на Донеччині залишилися 89 дітей, яких необхідно вивезти у безпечніше місце.

Віцепремʼєр-міністр пояснила, що райони, в яких потрібно оголошувати обовʼязкову евакуацію, визначають ОВА та ради оборони. Вони ухвалюють необхідні рішення та звертаються до уряду. І тоді запускається процес евакуації.

Вона запевнила у тому, що нині в Україні налагоджений механізм евакуації громадян, є чіткі алгоритми дій та комунікація із міжнародними партнерами та волонтерами.

Нагадаємо, що з серпня минулого року в Україні проводиться обов’язкова евакуація з Донеччини. За рік до безпечних регіонів перемістилися понад 87 тисяч громадян, серед яких понад 10,7 тисячі дітей і понад 3,7 тисячі маломобільних людей.