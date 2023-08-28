Президент Володимир Зеленський присвоїв звання генерала поліції третього рангу очільнику Департаменту патрульної поліції Євгенію Жукову на позивний «Маршал».

Відповідний указ глави держави від 24 серпня опубліковано на сайті ОП.

«Присвоїти спеціальне звання генерала поліції третього рангу полковнику поліції Жукову Євгенію Олександровичу — начальникові Департаменту патрульної поліції (міжрегіональний територіальний орган) Національної поліції України», — йдеться в указі.

З призначенням Євгенія Жукова привітав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в своєму телеграм-каналі.

«Вітаю «Маршала» зі званням генерала!» — написав Віталій Кім.

Як відомо, Євгеній Жуков «Маршал» — професійний військовий, був командиром окремої розвідувальної десантної роти 79-ї аеромобільної бригади. У миколаївській бригаді служив із 2007 року, пройшов шлях від посади командира взводу до заступника командира батальйону. Жуков брав активну участь в АТО та захисті аеропорту «Донецьк».

У вересні 2015 року призначений заступником начальника Департаменту патрульної служби МВС. У листопаді – отримав звання підполковник поліції та став начальником Департаменту патрульної поліції нової Національної поліції України.

На початку повномасштабного вторгнення, 4 березня 2023 року, патрульні поліцейські Миколаєва вибили російських окупантів із аеропорту Кульбакіно.