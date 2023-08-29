Литва має намір закрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Раніше вже було закрито два КПП.

Про це повідомила міністр внутрішніх справ Литви Агнє Білотайте, пише LRT.

— Міністерство внутрішніх справ запропонує закрити ще два пункти. Це прикордонні пункти пропуску «Лаворішкес» та «Райгард», – сказала вона.

За словами міністра, закриття ще двох пунктів пропуску спрямоване на те, щоб перенаправити пропускну спроможність та знизити масштаби контрабанди через кордон.

— Перший аспект цього пов'язаний із потребою в офіцерах. Справа в тому, що сьогодні, у ситуації, що склалася на нашому кордоні, нам потрібно якнайбільше офіцерів на зеленому кордоні... І другий аспект - це проблема контрабанди, – сказала вона.

Білотайте також наголосила, що кордони Литви, Латвії та Польщі з Білоруссю можуть бути закриті у разі збройного інциденту чи прориву нелегальних мігрантів.