Литва має намір закрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Раніше вже було закрито два КПП.
Про це повідомила міністр внутрішніх справ Литви Агнє Білотайте, пише LRT.
— Міністерство внутрішніх справ запропонує закрити ще два пункти. Це прикордонні пункти пропуску «Лаворішкес» та «Райгард», – сказала вона.
За словами міністра, закриття ще двох пунктів пропуску спрямоване на те, щоб перенаправити пропускну спроможність та знизити масштаби контрабанди через кордон.
— Перший аспект цього пов'язаний із потребою в офіцерах. Справа в тому, що сьогодні, у ситуації, що склалася на нашому кордоні, нам потрібно якнайбільше офіцерів на зеленому кордоні... І другий аспект - це проблема контрабанди, – сказала вона.
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Литва має намір закрити ще два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю. Раніше вже було закрито два КПП.
Про це повідомила міністр внутрішніх справ Литви Агнє Білотайте, пише LRT.
— Міністерство внутрішніх справ запропонує закрити ще два пункти. Це прикордонні пункти пропуску «Лаворішкес» та «Райгард», – сказала вона.
За словами міністра, закриття ще двох пунктів пропуску спрямоване на те, щоб перенаправити пропускну спроможність та знизити масштаби контрабанди через кордон.
— Перший аспект цього пов'язаний із потребою в офіцерах. Справа в тому, що сьогодні, у ситуації, що склалася на нашому кордоні, нам потрібно якнайбільше офіцерів на зеленому кордоні... І другий аспект - це проблема контрабанди, – сказала вона.