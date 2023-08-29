Ввечері, 28 серпня, в румунському місті Неводарі автобус з українцями потрапив у ДТП.
Про це повідомляє видання Digi24, із посиланням на румунську Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій.
Згідно з інформацією ЗМІ, в автобусі перебувало близько 40 пасажирів, які прямували з Одеси до Румунії. Транспортний засіб зачепив обмежувач висоти.
Шестеро дорослих доставлені до лікарні з травмами голови, верхніх та нижніх кінцівок. Ще 6 осіб отримали медичну допомогу на місці події та відмовилися від госпіталізації.
На місці події працюють рятувальники та медики. Огляд постраждалих продовжується.
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Ввечері, 28 серпня, в румунському місті Неводарі автобус з українцями потрапив у ДТП.
Про це повідомляє видання Digi24, із посиланням на румунську Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій.
Згідно з інформацією ЗМІ, в автобусі перебувало близько 40 пасажирів, які прямували з Одеси до Румунії. Транспортний засіб зачепив обмежувач висоти.
Шестеро дорослих доставлені до лікарні з травмами голови, верхніх та нижніх кінцівок. Ще 6 осіб отримали медичну допомогу на місці події та відмовилися від госпіталізації.
На місці події працюють рятувальники та медики. Огляд постраждалих продовжується.