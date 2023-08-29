Ввечері, 28 серпня, в румунському місті Неводарі автобус з українцями потрапив у ДТП.

Про це повідомляє видання Digi24, із посиланням на румунську Генеральну інспекцію з надзвичайних ситуацій.

Згідно з інформацією ЗМІ, в автобусі перебувало близько 40 пасажирів, які прямували з Одеси до Румунії. Транспортний засіб зачепив обмежувач висоти.

Шестеро дорослих доставлені до лікарні з травмами голови, верхніх та нижніх кінцівок. Ще 6 осіб отримали медичну допомогу на місці події та відмовилися від госпіталізації.

На місці події працюють рятувальники та медики. Огляд постраждалих продовжується.