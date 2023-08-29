У Кремлі вважають, що після ліквідації ватажка ПВК «Вагнера» Євгена Пригожина в Росії існує загроза нового військового заколоту.

За словами джерел із силових та урядових структур, спецслужби вже працюють над тим, щоб проконтролювати й не допустити «виступів», подібних до того, що «Вагнер» організував наприкінці червня.

«Танки, що підійшли на відстань менш ніж 200 км до Москви, справили незабутнє враження на Володимира Путіна, який править понад два десятиліття. Пригожин не лише кинув виклик командуванню армії, а й не послухався особистого наказу президента, тому був визнаний загрозою режиму», – заявили джерела.

За їх словами, Кремль не зможе зберегти ПВК «Вагнера» в нинішньому вигляді і її розформують.

— Багато членів «Вагнера» вважають, що за загибеллю Пригожина може стояти влада. І влада не може ігнорувати такі ризики, – сказав аналітик International Crisis Group Олег Ігнатов.

Як зазначається, за два дні після ліквідації Пригожина президент РФ Володимир Путін підписав указ, який вимагає від «вагнерівців» присягнути на вірність. Усі члени позаармійських воєнізованих формувань, включаючи добровольчі батальйони та територіальну оборону, зобов'язані скласти присягу перед державним прапором і присягнути захищати «конституційний лад».

Нагадаємо, Євген Пригожин 23 червня оголосив демарш проти російського військового керівництва, зокрема проти міністра оборони Сергія Шойгу. За його словами, Шойгу прилітав у Ростов-на-Дону, де особисто провів операцію зі знищення «вагнерівців».

«Вагнер» установив контроль над військовими об’єктами у Ростові-на-Дону. Пригожин заявив про намір дійти до Москви, проте після переговорів із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком заявив, що розвертає бійців угруповання до польових таборів.

Рівно за місяць, 23 серпня, у Тверській області розбився літак Євгена Пригожина. Загинули 10 людей — 7 пасажирів і троє членів екіпажу. Що сталось із літаком — невідомо. Майже одразу після інциденту «Росавіація» повідомила, що на борту був Євгеній Пригожин. Канали, повʼязані із «ПВК», писали, що літак збили.