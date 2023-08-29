У понеділок, 28 серпня, до Миколаєва з робочим візитом прибула делегація Terre des hommes в Україні у складі менеджера з надзвичайних ситуацій головного офісу Лоранс Гоуберг, виконавчого директора організації в Україні Ольги Домбровської, проєктної менеджерки Яни Смелянської та офіцеру проєктів Олени Волкової.

Про це повідомила пресслужба Миколаївської ОВА.

У рамках візиту відбулась зустріч із заступником начальника Миколаївської ОВА Олександром Трайтлі, керівником Миколаївського офісу UST — Ukraine Support Team Дмитром Тарасенком та проєктним менеджером Миколаївського офісу UST Андрієм Зінченком.

Під час зустрічі сторони обговорили створення на Миколаївщині дружніх просторів для дітей та навчальних кімнат, забезпечених необхідним обладнанням для проведення психологічно-соціальних занять із дітьми, батьками та молоддю.

Олександр Трайтлі подякував організації за реалізацію проєкту, орієнтованого на покращення соціального рівня життя в регіоні.

— Натепер психоемоційний стан як дітей, так і дорослих потребує особливої уваги та підтримки. Ми повинні пам‘ятати, що на якість нашого життя впливають як матеріальні, так і психологічні фактори. Ментальне здоров‘я — те, про що потрібно піклуватися вже зараз. Вірю, що наша співпраця призведе до тих результатів, яких ми потребуємо, — додав заступник начальника Миколаївської ОВА Олександр Трайтлі.

Своєю чергою представники організації повідомили про можливість надання допомоги, пов‘язаної з облаштуванням укриттів навчальних закладів регіону, гуманітарної допомоги та допомоги, пов‘язаної з підготовкою до нового опалювального сезону.

Зазначається, що Tdh реалізує проєкт «Підготовка шкіл до соціальної згуртованості» за підтримки проєкту «EU4ResilientRegions — Спеціальна програма допомоги Україні», що виконується Німецькою федеральною компанією «Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit» (GIZ) GmbH від імені Уряду Німеччини.

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