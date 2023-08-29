Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем закликав союзників надати Україні фінансову та технічну допомогу для проведення виборів у 2024 році, попри введений воєнний стан.

Про це йдеться у повідомленні Ліндсі Грема на сторінці в Twitter.

Парламентар Сполучених Штатів зазначив, що проведення демократичних виборів у воєнний час розглядатиметься як сміливе та значуще рішення президента Зеленського та народу України.

— Я не можу придумати кращого символу для України, ніж проведення вільних і чесних виборів під час війни. Вибори розглядатимуться не лише як акт непокори російському вторгненню, але й як підтримка демократії та свободи, – написав Ліндсі Грем.

При цьому, за його словами, він розуміє, що український парламент має внести зміни до законодавства, та що умови безпеки для проведення виборів будуть складними.

— Я не можу придумати кращої інвестиції для стабільності Європи, ніж допомога Україні вижити як незалежній, самоврядній демократії, заснованій на верховенстві права. Я б закликав усіх союзників України допомогти надати фінансову та технічну допомогу для підтримки цих зусиль, – заявив сенатор.

Нагадаємо, нещодавно сенатор США Ліндсі Грем заявив, що в Україні у 2024 році мають відбутися вибори, попри введений військовий стан через широкомасштабне вторгнення Росії. За його словами, «американський народ має знати, що Україна змінилася». У РНБО вже відреагували на цю пропозицію.

Крім того, нещодавно спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, Конституція України не забороняє проведення виборів під час воєнного стану. Він наголосив на потребі ухвалення «важливих рішень» у цьому питанні, «аби держава не була розірвана виборами під час війни, але, з іншого боку, забезпечити потік демократії».

Водночас очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім не володіє інформацією щодо можливої підготовки для проведення виборів під час воєнного стану.