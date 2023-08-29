У вівторок, 29 серпня, Україна повернула тіла 84 військовослужбовці, які загинули в боях на фронті з російськими окупантами.

Про це повідомило Мінреінтеграцію у Telegram.

«Сьогодні відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України (ТОТ). Таким чином вдалося повернути тіла ще 84 оборонців», – йдеться у повідомленні.

Репатріація тіл відбулася за сприяння Мінреінтеграції, Уповноваженого зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, ЦВС ЗСУ, іншими силовими структурами, відомствами та міжнародними організаціями

«Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання», – додали у відомстві.

Передача тіл загиблих захисників здійснювалася відповідно до норм Женевських конвенцій.

Нагадаємо, що в Україну повернули тіла 44 загиблих військових.