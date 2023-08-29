Миколаївщина готується до можливих провокацій та обстрілів росіян. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім прогнозує, що погіршення ситуації буде восени.
Про це він розповів в ефірі телемарафону.
— Ми готуємося до обстрілів, які можливо будуть, скоріш за все вони будуть восени. Тому ми готуємося до погіршення та інтенсивних обстрілів по всій лінії. Я б не хотів широко про це казати, тому що ми готуємося і по укриттям і по захисту і по військовій тематиці, — прокоментував голова ОВА.
Також він зазначив, що від росіян варто очікувати провокацій. Одна із них, за словами Віталія Кіма, псевдореферендум на Херсонщині.
— Зараз по Херсонському напрямку вони роздрукували бюлетені якогось наступного референдуму. Вони не будуть його проводити фізично, а лише в російських новинах. Ми будемо працювати, щоб люди не ходили, але росіяни готують таку провокацію, — розповів Віталій Кім.
У квітні цього року Віталій Кім повідомляв, що росіяни змінили характер обстрілів Миколаївської області та шукають об'єкти, де можуть потенційно розміщуватись українські військові.
Нагадаємо, що в понеділок вдень, 28 серпня, російсько-окупаційні війська обстріляли територію Очакова, вдаривши по місту реактивною системою залпового вогню «Град».
Миколаївщина готується до можливих провокацій та обстрілів росіян. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім прогнозує, що погіршення ситуації буде восени.
Про це він розповів в ефірі телемарафону.
— Ми готуємося до обстрілів, які можливо будуть, скоріш за все вони будуть восени. Тому ми готуємося до погіршення та інтенсивних обстрілів по всій лінії. Я б не хотів широко про це казати, тому що ми готуємося і по укриттям і по захисту і по військовій тематиці, — прокоментував голова ОВА.
Також він зазначив, що від росіян варто очікувати провокацій. Одна із них, за словами Віталія Кіма, псевдореферендум на Херсонщині.
— Зараз по Херсонському напрямку вони роздрукували бюлетені якогось наступного референдуму. Вони не будуть його проводити фізично, а лише в російських новинах. Ми будемо працювати, щоб люди не ходили, але росіяни готують таку провокацію, — розповів Віталій Кім.
У квітні цього року Віталій Кім повідомляв, що росіяни змінили характер обстрілів Миколаївської області та шукають об'єкти, де можуть потенційно розміщуватись українські військові.
Нагадаємо, що в понеділок вдень, 28 серпня, російсько-окупаційні війська обстріляли територію Очакова, вдаривши по місту реактивною системою залпового вогню «Град».