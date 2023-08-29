Миколаївщина готується до можливих провокацій та обстрілів росіян. Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім прогнозує, що погіршення ситуації буде восени.

Про це він розповів в ефірі телемарафону.

— Ми готуємося до обстрілів, які можливо будуть, скоріш за все вони будуть восени. Тому ми готуємося до погіршення та інтенсивних обстрілів по всій лінії. Я б не хотів широко про це казати, тому що ми готуємося і по укриттям і по захисту і по військовій тематиці, — прокоментував голова ОВА.

Також він зазначив, що від росіян варто очікувати провокацій. Одна із них, за словами Віталія Кіма, псевдореферендум на Херсонщині.

— Зараз по Херсонському напрямку вони роздрукували бюлетені якогось наступного референдуму. Вони не будуть його проводити фізично, а лише в російських новинах. Ми будемо працювати, щоб люди не ходили, але росіяни готують таку провокацію, — розповів Віталій Кім.

У квітні цього року Віталій Кім повідомляв, що росіяни змінили характер обстрілів Миколаївської області та шукають об'єкти, де можуть потенційно розміщуватись українські військові.

Нагадаємо, що в понеділок вдень, 28 серпня, російсько-окупаційні війська обстріляли територію Очакова, вдаривши по місту реактивною системою залпового вогню «Град».