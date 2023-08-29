Очільник пресслужби Ватикану Маттео Бруні пояснив значення промови Папи Римського Франциска до російської молоді.

Про це пише Vatican News.

За словами Бруні, Папа прагнув заохотити молодь зберігати та розвивати все позитивне, що є у «великій російській культурній і духовній спадщині».

— Папа мав намір спонукати молодь зберігати і пропагувати все позитивне у великій російській культурній та духовній спадщині, а не звеличувати імперіалістичну логіку та державних діячів, яких він згадав, щоб вказати на деякі історичні періоди, – сказав Маттео Бруні.

Нагадаємо, що днями Папа Римський по відеозв'язку виступив перед російською молоддю, яку закликав «сіяти зерна примирення».

У тому ж зверненні він назвав молодь «нащадками великої матінки Росії» і закликав її не забувати про «спадщину», згадавши Петра I та Катерину II. У Міністерстві закордонних справ України назвали прикрою заяву Франциска.