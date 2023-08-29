Зранку, 29 серпня на території Головного управління Національної поліції в Миколаївській області відбувся захід, присвячений Дню пам’яті працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов’язків.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Миколаївській області.

Урочистий захід традиційно розпочалися «хвилиною мовчання».

До заходу долучилися начальник обласного главку поліції Сергій Шайхет та його заступники поклали квіти до Меморіалу загиблих правоохоронців, які під час виконання службових обов’язків полягли у боротьбі за мир і майбутнє країни.

— Залишаючись вірними присязі, сумлінно виконуючи свої службові та професійні обов’язки, вони віддали своє життя, захищаючи країну і громадян, забезпечуючи законність і правопорядок, виборюючи мирне майбутнє для нашої країни. Вони мали багато планів на життя, любили своїх рідних, з гордістю носили погони правоохоронця. Але війна забрала їхні життя. Схиляємо голови у пам’ять про тих, хто поліг у боротьбі з російським загарбником, — зауважив Сергій Шайхет.

Раніше повідомлялось, що в Миколаєві відбувся меморіальний захід з нагоди Дня пам’яті захисників України, які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет та територіальну цілісність країни.