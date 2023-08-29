У пʼяти населених пунктах Запорізької області оголосили примусову евакуацію дітей.

Про це пише Мінреінтеграції.

Дітей у супроводі батьків чи опікунів примусово евакуюють з міста Гуляйполе, селища Степногірськ, із сіл Преображенка, Єгорівка, Новопавлівка, що розташовані поблизу районів бойових дій.

Усього планують вивезти 54 дитини та 67 супроводжуючих (членів сімей). Евакуація стосується і маломобільних людей із зазначених населених пунктів.

У Купʼянській громаді на Харківщині оголосили обовʼязкову евакуацію через постійні обстріли. Станом на 21 серпня звідти вивезли майже 600 людей, серед яких 153 дитини.

Раніше влада, оголосила обовʼязкову евакуацію дітей із Василівського та Пологівського районів Запорізької області.