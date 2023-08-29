Російська армія спровокувала продовольчу та гуманітарну кризу на захоплених територіях України.

Про це повідомили у пресслужбі Центру національного спротиву.

Зазначається, що після окупації багато магазинів перестали працювати, а ті, які ще залишаються відкритими, продають товари за завищеними цінами.

«В результаті окупанти дійшли до «простих рішень» і змушують власників магазинів продавати товари за фіксованими цінами нижче ринкових», — йдеться в повідомленні.

Крім того, це призвело до масштабного дефіциту товарів та розвитку торгівлі на «чорному ринку». Тож, магазини в такій ситуації змушені зменшувати заробітну плату працівникам, щоб покрити збитки.

Нагадаємо, окупанти на тимчасово окупованій території Запорізької області планують з 1 вересня відкрити кадетські класи в школах. Процесом мілітаризації українських дітей керуватимуть бойовики «Росгвардії».