У СБУ прокоментували відмову у виїзді Петру Порошенку з України. У відомстві повідомили, що колишнього українського президента не випустили із країни з їхньої ініціативи.

Як повідомила Служба безпеки України, розвідувальні органи отримали інформацію про підготовку провокацій на міжнародній арені з боку російських спецслужб, спрямованих проти України.

Зазначається, що головна мета ворога — знизити підтримку іноземних партнерів та спробувати розколоти українське суспільство зсередини.

«За задумом спецслужб РФ, проведення широкомасштабної ІПСО має призвести до зміни настроїв в країнах-партнерах антиросійської коаліції та спонукатиме представників українського політикуму до проголошення наративів щодо необхідності переговорного процесу з РФ на умовах заморожування війни», — зазначили в СБУ.

Вони додали, що вказані заяви спеціальні служби РФ планували активно підтримати через проросійські політичні сили іноземних країн. Серед планів ворога — залучення до ІПСО окремих українських політиків під час їх відвідин третіх країн.

«За отриманими контррозвідувальними даними, саме в цьому контексті можна розглядати інформацію щодо запланованої зустрічі голови партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка з прем’єр-міністром Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, є «другом Путіна» і закликає зняти санкції з РФ», — йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, цю зустріч (як і інші «робочі зустрічі» вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи) РФ планувала використати у своїх ІПСО проти України.

Нагадаємо, у пʼятницю, 1 грудня, експрезидента, народного депутата України Петра Порошенка не випустили за кордон, коли він прямував у Вашингтон на Саміт Міжнародного демократичного союзу.

Згодом прикордонники пояснили, що відмовили у виїзді Петру Порошенку через те, що його відрядження було скасоване Верховною Радою.