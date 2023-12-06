Президент рану Ібрагім Раїсі прибуде із візитом до Росії у четвер, 7 грудня.

Про це пише Укрінформ з посиланням на іранські ЗМІ.

Ібрагім Раїсі відвідає РФ на офіційне запрошення російського президента Володимира Путіна. Лідер Ісламської держави під час візиту до Москви очолюватиме високопоставлену політично-економічну делегацію, йдеться у матеріалі.

Основними темами обговорення під час дводенного перебування Раїсі в РФ стануть розширення економічних відносин між Іраном і Росією, регіональні та міжнародні проблеми, а також останні події у Секторі Гази, пише агенція.

Зазначається, що цей візит іранського президента до Росії стане другим після його вступу на посаду у серпні 2021 року.

Нагадаємо, нещодавно в Ірані представили нову модифікацію ударного безпілотника Shahed. Презентація відбулася в університеті аерокосмічних наук та технологій «Ашура».