У 2023 році за матеріалами УСР в Миколаївській області повідомлено про підозру за фактами привласнення та розтрати майна (стаття 191 КК) — 14 особам, за злочинами пов’язаними з бюджетними коштами — 13.

Серед них колишні посадові особи держпідприємства, які завдали збитків на 1,3 мільярда гривень, повідомили в ОВА з посиланням на УСР.

Крім цього, вживаються превентивні заходи, щодо недопущення втрат бюджетних коштів. Так, за ініціативними листами Управління скасовано 53 процедури закупівель, на суму понад 201 мільйон гривень, що здійснювались з порушенням вимог чинного законодавства.

Також повідомлено про підозру двом особам щодо незаконного використання гуманітарної допомоги. За одним із фактів, зі збитками 1,8 мільйона гривень наразі встановлюється причетність осіб органу місцевого самоврядування.

Слід додати, що одним із пріоритетних напрямків роботи Управління є протидія корупції та фактам хабарництва. Від початку року оголошено про підозру 13 особам. Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди склала майже мільйон гривень.

Також в умовах агресії російської федерації, здійснюються заходи щодо виявлення та затримання «зрадників та колаборантів». Так, тільки в поточному році повідомлено про підозру за статтями 111, 111-1, 111-2 КК України 18 осіб. В тому числі до суду скеровано матеріали відносно 2-х ОЗГ, до складу яких увійшло шість осіб, як добровільно пішли на співпрацю з ворогом та обіймали посади в окупаційних органах влади у Снігурівській громаді.

У 2023 році за матеріалами співробітників Управління слідчими підрозділами направлено до суду кримінальні провадження відносно 9 організованих злочинних груп, в т. ч. 5 — по лінії службової діяльності.

Нагадаємо, Управління стратегічних розслідувань в Миколаївській області є структурним підрозділом міжрегіонального територіального органу Національної поліції України Департаменту стратегічних розслідувань.