Президент України Володимир Зеленський не зміг взяти участь у запланованому виступі у вівторок, 5 грудня, через питання «в останню хвилину».

Про це повідомляє The Guardian з посиланням на лідера демократів Чака Шумера.

Зазначається, що у вівторок, 5 грудня, Володимир Зеленський в режимі онлайн мав бути присутнім на брифінгу у Сенаті Сполучених Штатів Америки, проте в останню хвилину змінив свої плани. Президент мав поінформувати сенаторів про останні події у конфлікті з Росією та наполягати, щоб вони підтримали процедурне голосування щодо пакету екстреної допомоги, який включає понад 60 мільярдів доларів для України.

«Зеленський, до речі, не зміг бути присутнім... щось сталося в останню хвилину», — сказав журналістам Чак Шумер.

Після цього випадку міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що Володимир Зеленський скасував свій виступ, адже в Україні війна і ситуація постійно змінюється. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

«Це війна, ситуація змінюється. Але, я думаю, Зеленський вдячний і зробить це, коли буде можливо наступного разу», — заявив Рустем Умєров.

У свою чергу посол України у США Оксана Маркарова в ефірі телемарафону «Єдині новини» зазначила, що на закритих брифінгах обговорювалися «внутрішні питання».

«Нічого катастрофічного насправді не сталося. Ви знаєте, Президент виступав перед Конгресом, проводить ряд брифінгів… Сьогодні (5 грудня, — прим.) було заплановано цілий ряд внутрішніх закритих брифінгів, на яких виступали Остін (міністр оборони США, — прим.) та інші представники адміністрації. Їх було дуже багато насправді. Дійсно була ідея в одному з кількох цих брифінгів, якщо було б можливо, долучитися… Саме тому, що на них обговорювалися не лише питання України, а й внутрішні питання, ми сьогодні не брали участі», — сказала Оксана Маркарова.

Також вона зазначила, що українська делегація, до якої входять спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, міністр оборони Рустем Умєров та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провели багато брифінгів і продовжать роботу в Конгресі.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський закликав Конгрес США продовжити військову допомогу Україні. Він сказав законодавцям, які блокують надання нової допомоги, що альтернативою є ризик можливого нападу Росії на країну НАТО та залучення у конфлікт американських військових.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати Америки 3 листопада виділили новий пакет військової допомоги для України. Його загальна вартість становить 425 мільйонів доларів.