У Миколаївському академічному художньому драматичному театрі відбулося свято до дня Святого Миколая для понад 300 дітей.

Про це повідомила пресслужба народного депутата Олександра Гайду.

Свято нардеп організував разом з очільницею Благодійного фонду «Дотягнись до Неба» Веронікою Етнарович. Захід відвідали більше 300 діток, що знаходяться під опікою, з прийомних, багатодітних родин та ВПО у День Святого Миколая.

«Від Миколая дітки отримали смаколики та були запрошені поринути у світ казки «Фарбований лис». Сюжет вистави вчить ніколи не обманювати, бо все таємне і приховане завжди з’ясовується, а правда завжди перемагає. Наші маленькі українці заслуговують на свято, веселощі та мирне дитинство», — зазначив Олександр Гайду.

Він подякував Благодійному фонду «Дотягнись до неба» за постійну підтримку та допомогу для жителів та гостей Миколаєва.