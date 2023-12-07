Президент України Володимир Зеленський зняв нардепа Федора Веніславського з посади свого представника у Верховній раді.
Про це свідчить указ № 812, опублікований 7 грудня на сайті Офісу Президента.
«Звільнити Веніславського Федора Володимировича від виконання обовʼязків представника президента України у Верховній раді України», — йдеться у документі.
Федір Веніславський був обраний народним депутатом від партії «Слуга народу» по списку. Він є членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Нагадаємо, у жовтні Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Богдана Данилишина з посади члена Ради Національного банку України.
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Президент України Володимир Зеленський зняв нардепа Федора Веніславського з посади свого представника у Верховній раді.
Про це свідчить указ № 812, опублікований 7 грудня на сайті Офісу Президента.
«Звільнити Веніславського Федора Володимировича від виконання обовʼязків представника президента України у Верховній раді України», — йдеться у документі.
Федір Веніславський був обраний народним депутатом від партії «Слуга народу» по списку. Він є членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Нагадаємо, у жовтні Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Богдана Данилишина з посади члена Ради Національного банку України.