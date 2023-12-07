Президент України Володимир Зеленський зняв нардепа Федора Веніславського з посади свого представника у Верховній раді.

Про це свідчить указ № 812, опублікований 7 грудня на сайті Офісу Президента.

«Звільнити Веніславського Федора Володимировича від виконання обовʼязків представника президента України у Верховній раді України», — йдеться у документі.

Федір Веніславський був обраний народним депутатом від партії «Слуга народу» по списку. Він є членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Нагадаємо, у жовтні Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Богдана Данилишина з посади члена Ради Національного банку України.