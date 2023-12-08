Через високий ризик виникнення в умовах війни надзвичайних станів, пов’язаних з епідемічною небезпекою, Україна разом із європейськими партнерами розбудовують спроможну систему реагування на них.

Про це повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я Сергій Дубров під час виступу на конференції Управління Європейської комісії з питань готовності та реагування на надзвичайні ситуації у сфері охорони здоровʼя (HERA).

Також на зустрічі сторони обговорили питання створення стратегічного запасу лікарських засобів на випадок надзвичайної ситуації будь-якого походження.

Окрім того, відбулась зустріч з єврокомісаром із питань охорони здоровʼя та безпеки харчових продуктів Стелою Киріакідес. Сторони обговорили розвиток та підтримку програми медичної евакуації постраждалих українців до клінік Європи. Також Єврокомісія підтвердила готовність надати підтримку щодо створення єдиного регуляторного органу у сфері лікарських засобів.

Раніше МОЗ повідомляло, що Єврокомісія може розглянути Україну як стратегічний хаб лікарських засобів.

Також МОЗ проводить моніторинг цін на ліки з найбільшим попитом у Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.