Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Туска з обранням на посаду прем’єр-міністра Польщі.

Про це він написав у соцмережі Х.

«Вітаю Дональда Туска з обранням Сеймом на посаду прем’єр-міністра Польщі. Майбутнє України та Польщі — в єдності, взаємодопомозі та стратегічному партнерстві задля перемоги над спільним ворогом. Коли ми стоїмо разом, свобода обох наших народів є непереможною», — написав Володимир Зеленський.

Він додав, що Україна цінує підтримку Польщі.

«Я впевнений, що Україна і Польща залишатимуться відданими справі захисту глобальної свободи», — додав глава держави.

Нагадаємо, у понеділок, 11 грудня, парламент Польщі обрав нового прем'єр-міністра Дональда Туска, відправивши перед цим у відставку уряд Матеуша Моравецького.