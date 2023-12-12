Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Туска з обранням на посаду прем’єр-міністра Польщі.
Про це він написав у соцмережі Х.
«Вітаю Дональда Туска з обранням Сеймом на посаду прем’єр-міністра Польщі. Майбутнє України та Польщі — в єдності, взаємодопомозі та стратегічному партнерстві задля перемоги над спільним ворогом. Коли ми стоїмо разом, свобода обох наших народів є непереможною», — написав Володимир Зеленський.
Він додав, що Україна цінує підтримку Польщі.
«Я впевнений, що Україна і Польща залишатимуться відданими справі захисту глобальної свободи», — додав глава держави.
Нагадаємо, у понеділок, 11 грудня, парламент Польщі обрав нового прем'єр-міністра Дональда Туска, відправивши перед цим у відставку уряд Матеуша Моравецького.
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Президент України Володимир Зеленський привітав Дональда Туска з обранням на посаду прем’єр-міністра Польщі.
Про це він написав у соцмережі Х.
«Вітаю Дональда Туска з обранням Сеймом на посаду прем’єр-міністра Польщі. Майбутнє України та Польщі — в єдності, взаємодопомозі та стратегічному партнерстві задля перемоги над спільним ворогом. Коли ми стоїмо разом, свобода обох наших народів є непереможною», — написав Володимир Зеленський.
Він додав, що Україна цінує підтримку Польщі.
«Я впевнений, що Україна і Польща залишатимуться відданими справі захисту глобальної свободи», — додав глава держави.
Нагадаємо, у понеділок, 11 грудня, парламент Польщі обрав нового прем'єр-міністра Дональда Туска, відправивши перед цим у відставку уряд Матеуша Моравецького.
|
Мені болить: війна та екоцидОлена Горячева
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|
42% новин у медіа Миколаєва - на регіональну тематику, кожна третя з них - про політику і соціалкуКатерина Середа
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ТЕЦ – вирішення проблемиСтаніслав Мартиросов
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Зупинення реєстрації податкових накладних. Що робити?Максим Коваль
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