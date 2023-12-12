Миколаївська обласна рада за поданням голови ОВА Віталія Кіма, користуючись воєнним станом, планує окрім головних лікарів також поза конкурсом призначити директора комунального піприємства «Фармація».

Про це повідомляють «НикВести».

Відповідний проект рішення Миколаївської облради було опубліковано вчора, 11 грудня, на офіційному сайті. У пояснювальній записці зазначається, що проект рішення підготовлено «на виконання резолюції» голови Миколаївської ОВА Віталія Кіма від 5 грудня.

На посаду директора підприємства планується призначити Ришкова Павла Володимировича.

Проект рішення про призначення Павла Ришкова директором КП "Фармація" Миколаївської облради

За даними YouControl, Павла Ришкова призначили виконуючим обов’язки директора КП «Фармація» 2 жовтня 2023 року. До цього, з січня 2022 підприємство очолювала Тетяна Дідан.

Особа з таким ім’ям та прізвищем — Павло Володимирович Ришков — веде підприємницьку діяльність та займається торгівлею роздрібною торгівлею медичними й ортопедичними товарами в спеціалізованих магазинах. У 2020 році Павло Ришков отримав ліцензію на торгівлю лікарськими засобами у аптеці в Миколаєві. Жодної іншої інформації про цю людину у публічному просторі немає.

Зазначимо, що згідно статті 16 закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», на яку, зокрема, посилаються розробники проекту рішення, зазначається, що керівники державних та комунальних закладів охорони здоров’я призначаються на посаду уповноваженим виконавчим органом управління власника закладу охорони здоров’я на конкурсній основі шляхом укладання з ними контракту на строк від трьох до п’яти років.

У лютому 2022 року повідомлялось, що на КП «Фармація» склалася критична ситуація: підприємство накопичило боргів на 5 мільйонів гривень, а співробітники масово звільняються.

Згідно з даними YouControl, за підсумками 2022 року КП «Фармація» мало кредиторську заборгованість у сумі 12 мільйонів 565 тисяч гривень. Зокрема, це заборгованість по виплаті зарплат, розрахункам з бюджетом, товари та інші поточні зобов’язання.

Раніше повідомилялось, що Миколаївська обласна рада, користуючись воєнним станом, ініціювала затвердження на посаді поза конкурсом трьох керівників обласних лікарень.

Мова йде, зокрема, про в.о. головного лікаря Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександра Пліткіна, у якого тиждень тому правоохронці проводили обшуки у справі про привласнення майна та підробку документів. Також на посаді поза конкурсом планують затвердити в.о. директора обласної станції переливання крові Валерія Чинякова та обласного шкірно-венерологічного диспансера Ірину Максимову. Ініціатором проектів рішення виступає Миколаївська обласна рада. У пояснювальній записці до проектів рішень вказується, що їх мета — це «врегулювання призначення керівника комунального некомерційного підприємства сфери охорони здоров’я, який виконує найважливішу функцію по організації надання медичної допомоги в умовах воєнного стану».

У серпні цього року, коментуючи заяву Державного Бюро розслідувань про викриття масштабної схеми заробітку на оформленні «липових» медичних довідок про непридатність до військової служби у Миколаївському обласному центрі психічного здоров’я, заступник голови Миколаївської ОВА Юрій Гранатуров заявив, що політичну відповідальність за «схеми» в лікарнях має нести обласна рада, яка призначає керівників цих закладів, а не обласне управління охорони здоров‘я.