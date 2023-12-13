Американці наполягають на консервативній стратегії, спрямованій на утримання території. Однак українське командування хоче перейти в атаку.

Про це написало New York Times.

«Пошук нової стратегії спровокував багатомісячний контрнаступ України, який не досягнув мети повернути окуповані Росією території», — йдеться в повідомленні.

США вже активізували свої військові консультації для України. До Києва буде відправлено американського генерала, щоб подивитися, що відбувається «на місцях».

«Офіцери американських і українських збройних сил кажуть, що сподіваються опрацювати деталі нової стратегії наступного місяця під час серії військових ігор, які планують провести у Вісбадені, Німеччина», — пише видання.

Американці наполягають на консервативній стратегії, яка зосереджується на утриманні території, якою володіє Україна, окопавшись і нарощуючи постачання та сили протягом року. США вірять, що ця стратегія покращить самодостатність України та допоможе Києву дати відсіч будь-якому новому російському пориву.

Однак, як повідомляється, українське командування хоче перейти в атаку, або наземну, або завдати великої кількості ударів далекобійними ракетами. Так, українські чиновники вивчають стратегії, засновані на успішних глибоких ударах по Криму минулої осені. Вони шукають творчі способи вивести Росію з рівноваги за допомогою нападів на збройові заводи, склади зброї та поїзди для перевезення боєприпасів, а також здобути символічні перемоги.

За словами американських чиновників, без нової стратегії та додаткового фінансування Україна може програти війну. Так, українці просять мільйони артилерійських снарядів із західних запасів, яких не існує.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський визнав, що під час контрнаступ влітку й восени цього року Україна не досягла бажаного, однак продовжує боротися.

А очільник Європейської ради Шарль Мішель не погоджується з твердженням, що контрнаступ ЗСУ був провальним, адже українці досягли великих успіхів у Чорному морі та на лівому березі Дніпра.

Також повідомлялось, що американська розвідка оцінює втрати Росії на війні в Україні у 315 тисяч убитих та поранених російських солдатів.