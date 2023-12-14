Експрезидент та народний депутат України Петро Порошенко в ефірі американського каналу CNN закликав не блокувати допомогу Україні.

Про це повідомили в пресслужбі політсили.

«Кожен повинен розуміти, яка у нас атмосфера тут, в Києві і в Україні. Минулої ночі 10 російських балістичних і крилатих ракет обстріляли цивільні об’єкти в Києві. Внаслідок цього ракетного обстрілу було важко поранено 53 людини, у тому числі діти. Кожен день зволікання — це нові життя мирних українських громадян і нові жертви цієї війни», — зазначив Петро Порошенко.

Експрезидент закликав не робити Україну заручницею внутрішньої дискусії та не зволікати, оскільки Україна зараз — це питання цінностей, свободи і демократії.

Він також наголосив, що Україна використовує FPV-дрони, оскільки не вистачає боєприпасів.

«І в цій ситуації ми повинні зробити все можливе, щоб продемонструвати Путіну, що в нього ніколи не буде жодного шансу. Ми розраховуємо, що двопартійна підтримка, яку ви демонструєте вже 10 років, може допомогти нам зупинити Путіна, тому що Путін боїться двопартійної підтримки. Путін виграє, коли Україна починає бути заручником», — наголосив пʼяти президент.

На запитання ведучої, що робитиме Україна, якщо не отримає необхідні кошти, Петро Порошенко відповів, що «будемо боротися далі».

«У нас просто немає іншого виходу. Але ціна, яку ми заплатимо, буде набагато вищою. І ціна, яку ви заплатите, буде набагато вищою. Бо якщо ви не можете витратити 1 долар, щоб зупинити путіна тут, в Україні, ви повинні будете витратити 10 доларів, щоб зупинити путіна за межами України. Зрештою, зараз це найкраща інвестиція у світі», — сказав він.

Нагадаємо, 1 грудня, експрезидента, народного депутата України Петра Порошенка не випустили за кордон, коли він прямував у Вашингтон на Саміт Міжнародного демократичного союзу.

Згодом прикордонники пояснили, що відмовили у виїзді Петру Порошенку через те, що його відрядження було скасованеВерховною Радою.

Згодом у СБУ прокоментували відмову у виїзді Петру Порошенку з України. У відомстві повідомили, що колишнього українського президента не випустили із країни з їхньої ініціативи.