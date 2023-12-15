З початку повномасштабного вторгнення з території Миколаївської області до інших областей релокувалося 342 підприємства та ще 165 припинили свою господарську діяльність.

Про це стало відомо у четвер, 14 грудня, під час засідання сесії Миколаївської обласної ради, пишуть «НикВести».

На території Миколаївської області від початку вторгнення велись активні бойові дії. Тому частина підприємств релокувала свої потужності у більш безпечні регіони через близькість лінії фронту і можливість застосування балістичного озброєння.

Згідно з інформацією, яка зазначена в «Програмі економічного і соціального розвитку Миколаївської області на 2024 рік», серед найбільш постраждалих підприємств є група компаній «Agrofusion», яка втратила два сучасні заводи з переробки томатів та ТДВ «Баштанський сирзавод», що перемістив свої виробничі потужності за межі області.

Крім того, елеваторні підприємства, такі як ТОВ СП «НІБУЛОН», ТОВ «Морський спеціалізований порт Ніка-Тера», група компаній «Прометей», Морський перевантажувальний термінал Евері, ПрАТ «Засільське ХХП», також зазнали серйозних збитків.

Депутат Миколаївської обласної ради Сергій Шульгач поцікавився, які заходи та програми реалізує керівництво області для залучення бізнесу до повернення, щоб покращити економічну ситуацію в регіоні.

— Які кроки та програми є у керівництва області, щоб повернути бізнес назад в область? Чи розглядалось питання щодо того, аби бізнесу надати допомогу та пільги, щоб він повернувся в область? Через те, що велика кількість бізнесу виїхали з Миколаївщини в інші області, на жаль, в нашій області дуже плачевна ситуація з податковими зборами, – сказав Сергій Шульгач.

Заступник директора департаменту економічного розвитку та регіональної політики Миколаївської облради Ірина Царенко повідомила, що в області є програма з надання фінансової підтримки підприємствам малого і середнього бізнесу.

— В цьому році ми розробили порядок надання фінансової підтримки для середнього і малого бізнесу. Зокрема, в програмі є пункт компенсації вартості витрат на переміщення виробничих потужностей підприємствам, які повернулись з місць релокації і зареєстрували своє місцезнаходження на території Миколаївської області. Вони будуть отримувати допомогу не більше 50% від вартості їх витрат, а не більше 200 тисяч на бюджетний рік. Як можемо, так і допомагаємо, – заявила Ірина Царенко.

Нагадаємо, що у грудні минулого року Віталій Кім повідомляв, що після звільнення Херсона до Миколаєва почало повертатися багато малих підприємств, однак великий бізнес поки не квапиться відновлювати потужності в регіоні.

Також нагадаємо, що за півтора року від початку великої війни станом на кінець вересня 2023 року в Україні за програмою релокації у більш безпечні регіони переїхало 840 підприємств.

Найбільша частина бізнесів для нового місця роботи обрала Закарпатську та Львівську області — по 120 та 199 компаній відповідно. До топу затребуваних у підприємців безпечних регіонів потрапили також Чернівецька область — 78 релокантів, та Івано-Франківщина — 70.

Зокрема, на території Миколаївської області станом на травень вже відновлена робота чотирьох великих підприємств. Мова про компанії Agrofusion та PepsiCo, пивзавод «Янтар» і фірму «Нібулон».

Про відновлення роботи в деокупованій Снігурівці заводу з перероблювання томатів компанії Agrofusion стало відомо в квітні. Компанія PepsiCo відновила свою діяльність на початку травня.