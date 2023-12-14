У Росії призначили нового командира ракетного крейсера «Москва» знищеного Україною у квітні 2022 року.

Ним став командир Андрій Саватєєв, повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

ГУР оприлюднело витяг з наказу міністра оборони РФ Сергія Шойгу №1012 з грифом «для службового користування».

«Відповідно до датованого 10 вересня 2022 року документом, у флагмана російського Чорноморського флоту крейсера «Москва» з’явився новий командир ― Андрєй Саватєєв», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що «вакантну» посаду Андрій Саватєєв обійняв як тимчасовий виконувач обовʼязків.

Нагадаємо, 13 квітня 2022 року стало відомо, що українські протикорабельні ракети «Нептун» вразили ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту РФ. За підрахунками української сторони, це означає для Москви втрату 16 ракетних установок.

Через добу після перших повідомлень про влучення ракет «Нептун» ракетним крейсером «Москва», Міноборони Росії офіційно визнало безповоротну втрату флагмана Чорноморського флоту.