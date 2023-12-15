Росія має бути притягнена до відповідальності за агресію та воєнні злочини проти України.

Про це йдеться у висновках саміту Євросоюзу, опублікованих на сайті Європейської ради.

«Росія та її керівництво мають понести повну відповідальність за розв’язання агресивної війни проти України та за інші найбільш серйозні злочини, відповідно до міжнародного права, а також за масовану шкоду, що спричинена її війною. Європейська рада вітає подальші зусилля, включаючи в рамках Основної групи, зі створення трибуналу для покарання за злочин агресії проти України, який отримає широку міжрегіональну підтримку та легітимність, та майбутнього компенсаційного механізму», — йдеться у документі.

Лідери країн ЄС підтвердили підтримку створенню в рамках Ради Європи Реєстру шкоди, що спричинена агресією Російської Федерації проти України, як перший суттєвий крок до створення такого компенсаційного механізму. Вони також закликали всі держави швидко підписати та ратифікувати Люблінську та Гаазьку конвенцію з міжнародного співробітництва з розслідування й покарання злочинів геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів та інших міжнародних злочинів.

Також Єврорада підтвердила свою підтримку роботі Міжнародного кримінального суду та засудила спроби Росії підірвати його міжнародний мандат та дієздатність.

«Європейський Союз буде рішуче продовжувати послаблення спроможності Росії вести її агресивну війну, включно шляхом подальшого посилення санкцій, та через їх повну та ефективну імплементацію, запобігання їх обминанню, особливо по відношенню до товарів високого ризику, у тісному співробітництві з партнерами й союзниками», — зазначається в документі.

Європейська рада засудила дії Ірану, Білорусі та КНДР, які продовжують підтримувати російську агресивну війну проти України шляхом військової допомоги. Вона також закликала всі країни світу не надавати матеріальної або будь-якої іншої допомоги для російської агресивної війни. Водночас, ЄС разом з партнерами буде посилювати боротьбу проти поширення брехливих російських наративів та дезінформації відносно цієї війни.

Глави держав та урядів ЄС окремо та терміново закликали Росію й Білорусь негайно забезпечити безпечне повернення в Україну всіх незаконно депортованих та переданих українських дітей та інших цивільних людей з України.

Нагадаємо, що Європейський парламент закликав саміт ЄС схвалити рішення про початок переговорів з Україною про її вступ до Євросоюзу та засудив заяви прем’єра Угорщини Віктора Орбана про членство України.