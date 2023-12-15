Чарльз Макгонігал

Колишнього високопоставленого агента ФБР Чарльза Макгонігала засудили до чотирьох років позбавлення волі за допомогу російському олігарху у шпигунстві за конкурентом.

Про це пише ВВС.

55-річний Чарльз Макгонігал у серпні визнав себе винним за одним пунктом звинувачення у змові з метою відмивання грошей.

Чарльз Макгонігал є одним із найвищих агентів ФБР, якому коли-небудь пред’являли звинувачення у злочині.

Його також звинувачують у приховуванні 225 тисяч доларів США у вигляді платежів від албанського агента. Прокуратура вимагала п’ять років позбавлення волі.

Перед винесенням вироку в четвер у Нью-Йорку Чарльз Макгонігал висловив жаль з приводу своїх дій.

— Я вчинив тяжкий злочин, і як колишньому спеціальному агенту ФБР це завдає мені надзвичайного емоційного та фізичного болю. Я стою перед вами сьогодні з глибоким почуттям каяття, — сказав він судді Дженніфер Ріарден.

Суддя зазначила, що Чарльз Макгонігал зробив «надзвичайний внесок» завдяки своїй контррозвідувальній роботі, але назвала його злочини «надзвичайно серйозними».

Чарльз Макгонігал був спеціальним агентом, відповідальним за відділ контррозвідки ФБР у Нью-Йорку до виходу на пенсію в 2018 році. На цій посаді йому було доручено розслідувати російських олігархів.

Прокурори стверджують, що він і колишній російський дипломат Сергій Шестаков порушили санкції США, погодившись надати послуги російському мільярдеру та промисловцю Олегу Дерипасці.

США наклали санкції на Олега Дерипаску в 2018 році після того, як звинуватили його та кількох інших російських олігархів і чиновників у «зловмисній діяльності по всьому світу».

Прокурори стверджували, що двоє чоловіків погодилися допомогти олігарху зняти з нього санкції. Вони також пообіцяли надавати інформацію про його конкурента олігарха Володимира Потаніна.

Нагадаємо, влітку Чарльз Макгонігал визнав провину у тому, що справді погодився порушувати санкції США, почавши після відставки працювати на олігарха, проти якого раніше сам вів розслідування.