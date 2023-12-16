Туреччина, Болгарія та Румунія у січні 2024 року планують офіційно підписати угоду про розмінування в Чорному морі.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер, повідомляє турецьке державне агентство Anadolu.

За його словами, тристоронню ініціативу запустила Туреччина. У листопаді в турецькому оборонному відомстві відбулася зустріч країн-учасників, на якій вирішили, що офіційна церемонія підписання угоди відбудеться в Стамбулі 11 січня 2024 року.

Яшар Гюлер також заявив, що Туреччина продовжить виступати з ініціативами щодо відновлення Чорноморської зернової угоди.

Він також запевнив, що Туреччина й далі дотримуватиметься Конвенції Монтре, яка зберігає за торговими суднами всіх країн свободу проходу через протоку Босфор із Чорного в Середземне море як у мирний, так і у воєнний час.

Нагадаємо, колишній посол України в Лондоні Вадим Пристайко стверджує, що Велика Британія є однією з країн, які за умов «катастрофічного розвитку війни» в Україні можуть направити туди свої збройні сили.