Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявило про бойові зіткнення поблизу населеного пункту Теребрено в Бєлгородській області Росії. У них взяли участь «противники кремлівського режиму».

Про це написало в Telegram ГУР МО України.

Під час атаки знищили взводний опорний пункт російських військ. У ГУР напад на позиції підрозділів російської армії назвали «несподіваним».

Він, кажуть у відомстві, викликав «панічну» реакцію серед особового складу місцевого гарнізону.

«Так, за наказом тамтешніх командирів російських військ був відкритий хаотичний артилерійський вогонь по навколишніх селах», — додали в розвідці.

Сьогодні губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомляв про стрілецький бій на околиці села Теребрено. Постраждалих серед цивільних начебто немає.

Нагадаємо, що правоохоронці викрили міжнародну злочинну організацію АллатРа. На території Україні нейтралізували понад 20 осередків цього угруповання, які діяли на користь спецслужб РФ.