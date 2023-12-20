Михайло Соколов. Фото з архіву "НикВести" 2019 року

У середу, 20 грудня, склав присягу народного депутата України колишній перший заступник голови Миколаївської облради Михайло Соколов.

Про це повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

Зазначимо, що Центральна виборча комісія зареєструвала Михайла Соколова вчора, 19 грудня. Михайло Соколов був включений до виборчого списку партії ВО «Батьківщина» під № 26.

Михайло Соколов увійшов до парламенту замість Віталія Данілова, який у листопаді достроково склав мандат.

За даними руху «Чесно», Соколов був народним депутатом VI скликання від «Батьківщини» (2007–2012 роках). Невдало балотувався у нардепи VII, VIII та IX скликань від тієї ж партії. Був депутатом Дніпровської міської ради (2002–2007 роках), а також Миколаївської обласної ради (2015–2019 роках).

У 2008-му Соколов фігурував у журналістському розслідуванні щодо рейдерського захоплення «34 каналу» у Дніпрі. Також місцеві ЗМІ стверджували, що бізнесмен, бувши депутатом Дніпропетровської міськради, міг бути причетним до фальсифікації рішення про передачу території центральної площі міста в оренду під комерційну забудову.

Нагадаємо, що у 2016-му році Михайло Соколов також фігурував у корупційному скандалі щодо вимагання 90 тисяч гривень хабаря від директора однієї фірми за дозвіл на видобуток вапняку на Миколаївщині. Михайло Соколов проходив по справі у якості свідка. В результаті після кількох років розгляду суд не знайшов складу злочину у справі та виправдав усіх обвинувачених і закрив справу.

З 2016 року Михайло Соколов, за інформацією Bihus.Info, володіє 25%-ою часткою у польській компанії Air Cyber Services. Депутат спочатку це заперечував, а після того, як його запитали, чому ж компанія є в його декларації, переконував, що володіє лише 1% і той йому «подарували». При цьому у польських реєстрах вказано, що Соколов володіє чвертю фірми, а в українській декларації він значиться її бенефіціаром.