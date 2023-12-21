Сьогодні, 21 грудня, Верховна Рада у другому читанні ухвалила закон про легалізацію медичного канабісу.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За його словами, ухвалення закону «Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) в медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності для створення умов щодо розширення доступу пацієнтів до необхідного лікування онкологічних захворювань та посттравматичних стресових розладів, отриманих внаслідок війни» (№7457) підтримали 248 парламентаріїв.

Згідно з законопроєктом, діяльність із розроблення нових наркотичних засобів або психотропних речовин із медичного канабісу планується дозволити лише з метою їх застосування у медичних цілях або для наукової та науково-технічної діяльності.

Заклади охорони здоров'я всіх форм власності та фізичні особи – підприємці, які мають ліцензію на провадження медичної практики, матимуть можливість купувати, перевозити, зберігати, відпускати, використовувати та знищувати наркотичних засобів.

Своєю чергою діяльність із використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у науковій, науково-технічній та освітній діяльності дозволятиметься юридичним особам усіх форм власності за наявності в них ліцензії на цей вид діяльності в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

Лікарі матимуть право виписувати препарати з канабісом. Відпуск таких ліків буде здійснюватися лише за рецептом лікаря. Окрім того, люди, які мають рецепт від лікаря і документ, що підтверджує діагноз, зможуть в’їжджати в Україну або виїжджати за кордон із препаратами на основі канабісу в невеликій кількості.

Нагадаємо, що 13 липня ВР ухвалила цей законопроєкт у першому читанні.

Також законопроект про легалізацію медичного каннабіс у жовтні цього року рекомендував ухавалити Комітет Верховної ради з питань здоров'я нації.